POL-LB: BAB831/ Stuttgart: Unfallflucht; Böblingen: 38-Jähriger täuscht Notlage vor und löst größeren Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

BAB831/ Stuttgart: Unfallflucht

Auf der Bundesautobahn 831 (BAB831) kam es Donnerstag gegen 19:30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 26-Jährige musste einem anderen Fahrzeug ausweichen und wechselte dabei den Fahrstreifen. In der Folge kollidierte ihr Opel mit einem anderen Pkw. Dieser Pkw setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht nun diesen Pkw. Es ist bekannt, dass es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben soll. Dieser muss auf der rechten Seite Beschädigungen aufweisen. Zeugen können sich unter Tel. 0711 6869 0 melden.(sh)

Böblingen: 38-Jähriger täuscht Notlage vor und löst größeren Polizeieinsatz aus

Polizeibeamte des Polizeirevier Böblingen und der Polizeihundeführerstaffel umstellten am Donnerstag ein Gebäude im Röhrer Weg in Böblingen, nachdem ein 38-Jähriger zuvor gegen 21:30 Uhr eine Notlage vorgetäuscht hatte. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach meldete sich eine 34-Jährige bei der Polizei und gab an, dass sie per Videochat Kontakt zu einem 38-Jährigen hatte, der ihr gegenüber geäußert haben soll, aufgrund mehrerer Messerstiche schwer verletzt zu sein. Danach sei die Verbindung abgebrochen. Die Polizei verlegte sofort mit starken Kräften an dein Einsatzort und umstellte das Gebäude. Das weitläufige Gebäude wurde von den Beamten durchsucht und man konnte den 38-Jährigen letztlich in einem Raum antreffen. Dieser hatte keinerlei körperliche Verletzungen und nach einer Begutachtung durch einen Notarzt konnte eine medizinische Notlage ausgeschlossen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung. Da der Mann immer wieder Stimmungsschwankungen hatte und sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv verhielt, wurde er von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Polizisten mit vielfältigen Kraftausdrücken. Der 38-Jährige, der vermutlich an einer ansteckenden Krankheit leidet, versuchte auch die Beamten mehrmals anzuspucken. Er äußerte hierbei die Absicht die Einsatzkräfte mit dieser Krankheit anzustecken. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige am Freitagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.(sh)

