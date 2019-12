Polizei Düsseldorf

POL-D: Riegel vor! - Vorsicht Einbrecher unterwegs! - Guter Zeugenhinweis in Flingern - Festnahmen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugens konnten gestern Vormittag zwei reisende Tageswohnungseinbrecher in Flingern nach mehreren Versuchen festgenommen werden. Die beiden Männer im Alter von 27 und 36 Jahren mit italienischer Staatsangehörigkeit sollen heute möglicherweise dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 11 Uhr beobachtet der Zeuge an der Hohenzollernallee, wie die beiden Tatverdächtigen versuchten mit einem langen Schlitzschraubendreher eine Haustür aufzuhebeln. Als dies offensichtlich scheiterte, gingen die Verdächtigen weiter zur Röpkestraße und machten sich an drei weiteren Haustüren zu schaffen. Die Polizei wurde informiert und war schnell zur Stelle. Die Beamten konnten die Verdächtigen stellen und überprüfen. Sie versuchten den Polizisten in italienischer Sprache unterschiedliche "Märchen" zu erzählen. Zufälligerweise war eine italienisch sprechende Beamtin vor Ort. Sie erkannte schnell die Widersprüche in den Erklärungen. Beide Beschuldigten werden gerade im Polizeipräsidium vernommen und sollen möglicherweise heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Tatwerkzeug konnte bislang nicht aufgefunden werden.

