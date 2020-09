Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geringe Menge teerhaltige Rückstände in die Weser gelangt

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Samstagnachmittag, 05.09.2020, gegen 16:30 Uhr, gelangt nach einem Regenguss in Bodenfelde in der Straße "An der Meinte" von einer Fabrik zur Holzkohleherstellung eine geringe Menge teerhaltige Substanz in die Weser. Die Substanz wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bodenfelde weitestgehend aufgefangen. Ein Sachbearbeiter der unteren Wasserbehörde des Landkreises Northeim war vor Ort.

Die Polizei entnahm Wasserproben. Eine Untersuchung wird veranlasst, das Ergebnis steht somit noch aus. Größere Schäden für die Umwelt sind jedoch nicht eingetreten.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell