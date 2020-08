Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter erschleicht sich Vertrauen - Diebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Oldenroder Straße, Montag, 17.08.20, 11.00 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Montag, 17.08.20, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr gelangte ein bislang nicht identifizierter Täter unter Vorspiegelung des Interesses an Theater-Requisiten in das Haus eines 81-jährigen Kalefleders, in der Oldenroder Straße und entwendete in einem unbeobachteten Moment aus einer Schatulle Schmuck im Wert von ca. 100,- EUR Der ca. 55-jährige Täter entfernte sich nach der Tat unerkannt aus dem Haus. Zeugen, die in dem benannten Zeitraum in dem Kalefelder, Ortsteil Oldenrode, in der Oldenroder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

