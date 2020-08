Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtasche entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, Montag, 17.08.20, 15.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 17.08.20, gegen 15.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Handtasche einer 70-jährigen Frankfurterin. Die Frankfurterin war zur angegebenen Zeit in einem, in der Holzmindener Straße ansässigen Einzelhandelsgeschäft aufhältig, um Einkäufe zu tätigen. Während des Einkaufs bewahrte sie ihre Handtasche in dem Einkaufswagen auf. In einem unbeobachteten Moment ergriff ein unbekannter Täter die Gelegenheit, entnahm die Tasche aus dem Einkaufswagen und entfernte sich unerkannt. Insgesamt entstand der Frankfurterin ein Schaden in Höhe von ca. 110,- EUR

