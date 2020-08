Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Einfluss von berauschenden Mitteln mit dem Fahrrad unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Dienstag, 18.08.2020, 00:15 Uhr

NORTHEIM (köh) - In der Nacht zu Dienstag wurden die eingesetzten Beamten auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien über die gesamte Breite des Geh-/Radweges am Harztor in Richtung Hammenstedt fuhr.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle verlief negativ. Jedoch stellten die Beamten im Rahmen der Verkehrskontrolle neurologische Auffälligkeiten bei dem 36-Jährigen Lindauer fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Zudem führte der Radfahrer weitere Drogen mit sich, die von den Beamten beschlagnahmt wurden.

Dem Lindauer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr (§316 StGB) und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell