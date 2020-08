Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Garage

Northeim (ots)

Northeim, Sudheimer Straße, Mittwoch, 05.08.2020, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 16.08.2020, 18.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Im o.a. Tatzeitraum brachen unbekannte Täter in eine Garage eines Schulgeländes in der Sudheimer Straße ein. Die Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung mit einem unbekannten Werkzeug Zutritt zur Garage und entwendeten vermutlich auch Gegenstände. Ein genauer Entwendungsschaden steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden an der Garage und einem Grundstückstor beträgt ca. 750 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter 05551-70050.

