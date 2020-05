Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (167/2020) Keinen Führerschein, aber offenen Haftbefehl - Gesuchter 61-Jähriger geht Autobahnpolizei Göttingen bei Kontrolle auf Parkplatz an der A 7 ins Netz

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, Parkplatz Hedemünden Montag, 11. Mai 2020, gegen 18.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei der Kontrolle eines Fiat Scudo mit tschechischen Kennzeichen hat eine Funkstreife der Autobahnpolizei Göttingen am frühen Montagabend (11.05.20) gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz "Hedemünden" (Landkreis Göttingen) an der A 7 einen dicken Fang gemacht. Aufgefallen war das Fahrzeug den Beamten, weil es mit laufendem Motor auf dem Parkplatz stand, aber keine Insassen zu sehen waren. Auf Klopfen machte sich schließlich der 61 Jahre alte Fahrer bemerkbar. Er hatte offenbar in dem Nutzfahrzeug geschlafen. Durch die Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Auskunftssystemen kam ans Licht, dass der 61-Jährige nicht nur aktuell keinen Führerschein besaß, sondern außerdem auch von der Staatsanwaltschaft Hof (Bayern) per Haftbefehl gesucht wurde. Um die angedrohten 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe noch zu umgehen, hätte der Mann an die Beamten den haftbefreienden Betrag in Höhe von 3.670 Euro entrichten müssen. Dies konnte er aber nicht. Der gebürtige Nordrhein-Westfalen wurde in die JVA Rosdorf eingeliefert, sein Fahrzeug zur Eigentumssicherung von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

