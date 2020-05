Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (165/2020) Verkehrsunsicherer Lkw von Polizei stillgelegt

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Fahrtrichtung Hannover, Gemarkung Kalefeld Mittwoch, 06. Mai 2020, gegen 07.50 Uhr

KALEFELD (mb) - Am Mittwochmorgen (06.05.2020) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 07.50 Uhr einen Lkw auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, welcher ihm durch eine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen war. Das Fahrzeug habe offenbar technische Probleme.

Beamte der Autobahnpolizei hielten daraufhin Ausschau nach dem beschriebenen Lkw und konnten ihn kurze Zeit später ausfindig machen. Bereits beim Heranfahren an den Sattelzug aus Marokko konnten die Polizisten deutliche Geräusche wahrnehmen und sehen, dass die hintere Achse des Aufliegers schlackert.

An der Tankanlage Echte wurde der Lkw kontrolliert und dem TÜV-Nord vorgestellt, welcher erhebliche Mängel feststellte und die Verkehrsunsicherheit in einem Gutachten bescheinigte. Daraufhin wurde dem 43 Jahre alten Lkw-Fahrer aus Marokko zunächst die Weiterfahrt untersagt und der Landkreis Northeim ordnete die Außerbetriebsetzung des Aufliegers an. Der 43-Jährige musste eine Sicherheitsleistung von über 200 Euro zahlen, die dreizehn Tonnen schwere Ladung (gekühlte frische Paprika) konnte umgeladen und weitertransportiert werden.

Der Kühlauflieger konnte nach erfolgter Reparatur und erneuter Vorstellung am Freitag vom TÜV als mängelfrei abgenommen werden. Er darf somit wieder im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell