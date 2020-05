Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (161/2020) Einbruch in Bürogebäude

Göttingen (ots)

Göttingen, Reinhäuser Landstraße in der Zeit zwischen Sonntag, 03. Mai 2020, gegen 12.30 Uhr und Montag, 04. Mai 2020, gegen 08.40 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Indem sie ein Fenster einschlugen, gelangten Unbekannte in das Innere eines Bürogebäudes an der Reinhäuser Landstraße in Göttingen.

Ersten Informationen zufolge stahlen die Einbrecher zwei Laptops, einen Schlüsselkasten sowie ein E-Bike. Ob weitere Wertsachen oder Gegenstände fehlen, ist noch offen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagmittag (03.05.2020) und Montagmorgen (04.05.2020).

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen jederzeit unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

