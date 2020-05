Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (159/2020) Garage in Göttingen aufgebrochen - rund 7.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Göttingen, Ernst-Fahlbusch-Straße in der Zeit zwischen Samstag, 02. Mai 2020, gegen 19.00 Uhr und Sonntag, 03. Mai 2020, gegen 16.15 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Samstagabend (02.05.2020) und Sonntagnachmittag (03.05.2020) gewaltsam Zutritt in das Innere einer Garage in der Ernst-Fahlbusch-Straße verschafft und zwei E-Bikes sowie zwei Bootsmotoren gestohlen. Die Räder der Marke "Haibike" sollen schwarz/türkisfarbene Rahmen gehabt haben, die Motoren seien von den Firmen Yamaha bzw. Mercury.

Nach ersten Informationen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell