Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (156/2020) Unbekannte beschmieren Hausfassade in der Angerstraße mit Parolen - Staatsschutzkommissariat ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Angerstraße Nacht zum 4. Mai 2020

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Angerstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (04.05.20) erneut die Fassade eines Mehrfamilienhauses beschmiert. Vermutlich unter Zuhilfenahme einer Schablone sprühten die Sachbeschädiger an mehreren Stellen in roter Farbe die Parole "Klima und Gesundheit vor Profit" an die Hausfront. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch offen.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von wenigen Tagen, dass das Gebäude Ziel von Farbschmierereien wurde. Zuletzt hatten Unbekannte am Abend des 24. April mit blauer Farbe die Parole "Up with trees down with cptlsm" (Foto im Anhang) an die helle Fassade gesprüht. Auch hierfür bedienten sich die Täter offenbar einer Schablone.

Die Polizei geht in beiden Fällen von einer politischen Motivation aus. Das Staatsschutzkommissariat hat deshalb die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

