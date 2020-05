Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (157/2020) Sachbeschädigung auf Grundstück in der Bühlstraße - Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand, Polizei schließt politische Motivation nicht aus

Göttingen (ots)

Göttingen, Bühlstraße Samstag, 2. Mai 2020, gegen 03.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen haben Unbekannte Samstagnacht (02.05.20) gegen 03.20 Uhr im Eingangsbereich eines Grundstücks in der Bühlstraße mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Zeitungszusteller bemerkten den Feuerschein und alarmierten sofort die Feuerwehr. Als die Kameraden eintrafen, hatte das Feuer bereits begonnen, auf einen angrenzenden Holzzaun und Buschwerk überzugreifen. Die schnellen Löscharbeiten verhinderten, dass sich der Brand noch weiter ausdehnte. An dem Zaun, einem Strauch sowie einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrrad entstand Sachschaden. Die insgesamt vier Müllbehälter (Bio-, Papier- und Restmüll) wurden durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Der verursachte Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1.500 Euro.

Aufgrund der Gesamtumstände schließt die Polizei Göttingen einen politisch motivierten Tathintergrund nicht aus. Das Staatsschutzkommissariat wurde eingeschaltet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

