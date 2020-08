Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug am Telefon

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Montag, 17.08.20, 11.00 Uhr - 15.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Mindestens zweimal versuchten Telefonbetrüger am Montag im Bereich Bad Gandersheim Bürger unter Vorspiegelung eines verwandtschaftlichen bzw. freundschaftlichen Verhältnisses zu einer Bargeldverfügung zu bewegen. Im ersten Fall gab sich der bislang unbekannte Täter als Bekannter aus und bat um eine Kaution in Höhe von 15.000,- EUR für einen Leihwagen, den sich dieser aufgrund eines Unfalles leihen müsste. Die Angerufene, eine 86-jährige Bad Gandersheimerin ging auf die Bitte nicht ein und beendete das Gespräch. In einem weiteren Fall gab eine weibliche unbekannte Täterin an, die Cousine der Angerufenen zu sein und bat ebenfalls um eine Kaution für eine entstandene Notlage. In welcher Höhe die Kaution gezahlt werden sollte, dazu wurden keinerlei Angaben mehr geäußert, da die 82-jährige Bad Gandersheimerin, die den Anruf erhalten hatte, das Gespräch beendete. In beiden Fällen ist kein Schaden entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell