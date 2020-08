Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsüberwachungsmaßnahme - Geschwindigkeitsmessung

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.)

Am 18. August 2020 führte das Polizeikommissariat Uslar in der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:30 Uhr gemeinsam mit der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim auf der B 241, zwischen der Abzweigung Schlarpe und Volpriehausen, in der 70er Zone Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt wurden 32 Verstöße festgestellt und geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 103 km/h.

