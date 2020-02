Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Sande - Zeugen gesucht

Sande (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag, 13.02.2020, im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 09.00 Uhr die Bundesstraße 436 und hatte offensichtlich die Absicht, nach rechts in die Horster Straße abzubiegen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, möglicherweise in Verbindung mit leichter Straßenglätte, schleuderte das Fahrzeug nach links auf eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen ein Verkehrsschild, das durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt wurde.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422-684 zu wenden.

