Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kfz-Kennzeichen entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Neue Bahnhofstsaße, Donnerstag, 06.08.20, 15.00 Uhr - Montag, 17.08.20, 10.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 06.08.20, 15.00 Uhr bis Montag, 17.08.20, 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von drei Omnibussen eines in Duderstadt ansässigen Busunternehmens jeweils die hinteren Kfz-Kennzeichen. Der Diebstahl der drei Kfz-Kennzeichen von den in der Neuen Bahnhofstraße in Kalefeld abgestellten Omnibussen fiel einem Mitarbeiter des Busunternehmens am Montag, 17.08.20 gegen 10.00 Uhr auf. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR

