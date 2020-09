Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stühle und Tische in die Weser geworfen

Uslar (ots)

Uslar (reu) In der Nacht zum Samstag, 04.-05.09.2020, entfernten Unbekannte mehrere mittels Drahtseilen gesicherte Tische und Stühle vom Außenbereich eines Restaurants in der Hafenstraße in Bodenfelde und warfen diese anschließend in die Weser. Die Täter entfernten sich unerkannt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR.

Die Polizei ermittelt wegen bes. schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet um ihre Hinweise.

