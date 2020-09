Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf Motorhaube gesprungen

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Samstagmittag, 05.09.2020, gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei Uslar in den Amtsweg in Uslar gerufen. Ein auf dem dortigen Parkplatz geparkter Pkw sei beschädigt worden. Bei der Sachverhaltsaufnahme ergab sich, dass ein bis dahin Unbekannter auf die Motorhaube des Pkw eines 22-jährigen aus Böblingen gesprungen war und darauf herumgetrampelt hatte. Die Motorhaube wurde dadurch erheblich beschädigt.

Auf Grund eines Hinweises konnte der Täter ermittelt werden.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

