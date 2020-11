Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Versuchter Kfz-Diebstahl

Geldern-Veert (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17. November 2020) versuchten unbekannte Täter im Ortsteil Veert offenbar, einen Ford Transit zu stehlen. Der Wagen war auf der Stellfläche eines Einfamilienhauses an der Klever Straße abgestellt. Die Unbekannten beschädigten das Schloss der Fahrertür, um in das Innere des Wagens zu gelangen. Anschließend öffneten sie den Sicherungskasten unter dem Lenkrad und manipulierten am Zündschloss herum. Unklar ist, ob die Täter gestört wurden, da sie letztlich ohne ihre erhoffte Beute flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

