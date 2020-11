Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter hebeln Terrassentür auf

Issum-SevelenIssum-Sevelen (ots)

Am Dienstag (17.11.2020) verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Saversdyck".

Die Täter hatten die Terrassentür gewaltsam aufgehebelt um ins Gebäude zu gelangen während die Bewohner das Haus für Einkäufe verlassen hatten.

Die Diebe durchsuchten das gesamte Haus, durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zwei Wochen zuvor war in der Nachbarschaft ein unbekannter Mann mit einem weißen Ford Transit aufgefallen, der an mehreren Türen klingelte und Fragen wie "Wohnt hier Annabelle?" oder "Fährt hier ein Bus?" stellte. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch besteht ist bislang unklar, dennoch ist möglich, dass die Häuser so ausgekundschaftet wurden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

