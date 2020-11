Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schwarzer Mercedes nach Unfall flüchtig

Zeugen gesucht

KevelaerKevelaer (ots)

In der Nacht von Mittwoch (11.11.2020) auf Donnerstag (12.11.2020) wurde auf der Dondertstraße ein geparkter Ford Puma beschädigt.

Der Leihwagen wurde von seinem Nutzer am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 28 abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 09:00 Uhr zu dem Wagen zurückkam entdeckte der Fahrzeugnutzer einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite.

Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Staub gemacht.

Nach einer ersten Auswertung der Unfallspuren handelt es sich bei dem geflüchteten Wagen um einen schwarzen Mercedes C-Klasse ab Baujahr 2014. Der Mercedes muss durch den Unfall einen Schaden an der vorderen oder der hinteren Stoßstange aufweisen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Mercedes oder dem Fahrer des Unfallwagens machen können. Hinweise nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

