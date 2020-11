Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Zusammenstoß mit Anhänger

Geldern-WalbeckGeldern-Walbeck (ots)

Am Montag (16. November 2020) gegen 11:15 Uhr wollte ein 41-Jähriger aus Geldern mit seinem Mitsubishi Pajero samt Anhänger an der Kreuzung Wachtendonker Straße/ Walbecker Straße von der Walbecker Straße nach links auf die Wachtendonker Straße Straße abbiegen. Als er verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich halten musste, kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Transit, der auf der Walbecker Straße in Richtung Twisteden unterwegs war. Der 32-Jährige Fahrer hatte offenbar das für ihn geltende rote Lichtzeichen der Ampel übersehen. Durch den Aufprall löste sich der Anhänger von dem Mitsubishi und rutschte in den Opel Mokka einer 65-Jährigen, die sich hinter dem wartenden 41-Jährigen befand. Sowohl der 32-Jährige als auch der 41-Jährige erlitten leichte Verletzungen, es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen und an dem Anhänger. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Fahrer des Ford Transit darüber hinaus ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. (cs)

