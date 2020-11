Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Heuerlingsweg

Einbrecher vertrieben

CoesfeldCoesfeld (ots)

Vermutlich durch heimkehrende Bewohner wurden am Mittwoch in Lüdinghausen zwei jugendliche Einbrecher vertrieben. Gegen 18.30 Uhr kehrten die Bewohner in ihr Haus zurück und stellten den Einbruch fest. Die Unbekannten hebelten ein Schlafzimmerfenster auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Hier konnte lediglich festgestellt werden, dass im Schlafzimmer eine Schublade geöffnet wurde. Bei einem Blick aus dem Fenster konnten unter einem Baum zwei Jugendliche beobachtet werden. Diese flüchteten, nachdem sie von den Bewohnern angesprochen wurden. Ob es sich dabei um die Einbrecher handelt kann nich abschließend gesagt werden. Eine genauere Beschreibung der beiden ca. 17-jährigen Jugendlichen ist nicht möglich. Zeugen, und auch die Jugendlichen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

