Mutter und zwei Kinder bei Autounfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Dienstag (03.11.2020), gegen 16.35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Halterner Straße / Dammweg / An der Eisenhütte zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Ein 32-jähriger Autofahrer übersah aus noch unbekannten Gründen die vorfahrtsberechtigte 29-jährige Autofahrerin (beide aus Dülmen).Es kam zum Unfall. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Die beiden Kinder (7 und 2 Jahre) der Dülmenerin, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug (ordnungsgemäß gesichert in Kindersitzen auf der Rücksitzbank) befanden, wurden leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen kamen die Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Verkehr an der Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme erheblich eingeschränkt.

