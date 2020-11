Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Dirkes Allee

Wohnungseinbruch in Seniorenwohnanlage - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln der Wohnungseingangstür gelangten Unbekannte in eine Seniorenwohnung in Havixbeck. Im Inneren suchten die Einbrecher nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war bekannt, dass ein Portemonnaie und eine Brieftasche gestohlen wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag (1.11.) 15.30 Uhr und Dienstag 09.15 Uhr. Vermutlich gelangten die Unbekannten durch andere Anwohner oder Einschleichen in das Treppenhaus des Wohnhauses. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

