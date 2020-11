Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung beim Evangelischen Kindergarten

AltendiezAltendiez (ots)

Vermutlich am Samstagabend, den 31.10.2020, zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, kam es an der Umzäunung des Spielplatzes der Kindertagesstätte in der Helenenstraße zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang Unbekannte wurden mehrere Zaunlatten beschädigt. Eine Anwohnerin nahm zu dem genannten Zeitpunkt eine Gruppe Jugendliche wahr, die sich grölend in dem Bereich aufhielten und zudem Böller zündeten. Zeugen der Tat werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 zu melden.

Polizeiinspektion Diez

