POL-PDMT: Oberelbert Verkehrsunfallflucht am Friedhof - ZEUGEN GESUCHT

Am Sonntag, 01.11.2020, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde am Friedhof in Oberelbert ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Pkw beschädigt. Die Geschädigte parkte ihren Pkw gegenüber vom Friedhof und besuchte diesen. Als sie eine Dreiviertelstunde später zu ihrem Fahrzeug zurück kam, musste sie feststellen, dass die linke Fahrzeugseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur, gerne auch per Email unter pimontabaur.wache@polizei.rlp.de

