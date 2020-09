Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Diebstahl

Murrhardt: Unfallflucht

Am Montagnachmittag parkte eine 42-jährige Ford-Fahrerin ihr Auto von 17:15 Uhr bis 19:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Freibads in der Rudi-Gehring-Straße. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Ford und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Winterbach: Radfahrer von Autofahrer erfasst

Ein 64-jähriger VW-Fahrer war am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Wilhelmstraße kommt es zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wird dabei leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden von etwa 200 Euro.

Remshalden-Grunbach: Frachtcontainer aufgebrochen

Ein Frachtcontainer auf einem geparkten Lkw war zwischen Montagabend um 17:00 Uhr und Dienstagmorgen 06:00 Uhr das Ziel eines Diebes. Der Dieb brach den Container auf und entwendete fünf Holzbearbeitungsmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Gefährliches Überholmanöver

Eine 36-jährige Renault-Fahrerin war am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Esslinger Straße unterwegs. Auf Höhe des alten Freibads kam ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Dieser überholte ein Fahrschulauto derartig, dass die 36-Jährige eine Vollbremsung durchführen musste um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Fahrzeugführer. Insbesondere wird darum gebeten, dass sich der Fahrlehrer, sowie dessen Fahrschüler, beim Polizeirevier Fellbach melden.

