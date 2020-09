Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sturzhelm und Brille entwendet - Aufgefahren

Schwäbisch Hall: Sturzhelm und Brille entwendet

Am Sonntag um 15.10 Uhr legte ein 26-jähriger Motorradfahrer seinen Sturzhelm und seine Schutzbrille in der Straße Weilerwiese an der Zufahrt zum Parkplatz unter der B19 kurz ab, um sein Motorrad einen Berg hochzuschieben. Als er wenige Minuten zurückkam, war beides entwendet. Zum Zeitpunkt, als er die beiden Gegenstände dort ablegte, liefen fünf junge Männer an der Ablagestelle vorbei. Der Wert der beiden Gegenstände wird auf etwa 160 Euro geschätzt.

Untermünkheim: Aufgefahren

Am Dienstag um 10:10 Uhr wollte ein 21-jähriger Fahrer eines PKW BMW vom Gelände einer Tankstelle auf die Hohenloher Straße einfahren. Hierbei fuhr er auf einen vorausfahrenden BMW eines 40-Jährigen auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

