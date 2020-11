Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Sparkassenmitarbeiterin vereitelt Enkeltrick

KevelaerKevelaer (ots)

Der Aufmerksamkeit und den beharrlichen Nachfragen einer Mitarbeiterin der Sparkasse ist es zu verdanken, dass Freitag, der 13.11.2020, für eine Frau aus Kevelaer nicht zu einem Unglückstag wurde. Die 81jährige Rentnerin war gegen 12.00 Uhr zuhause von ihrem angeblichen Enkel angerufen worden, der von der Polizei festgehalten werde, weil er bei einem Verkehrsunfall den Tod einer Frau verschuldet habe. Die drohende Haftstrafe von 5 Jahren, so der im Anschluss mit der Frau sprechende Kripo-Beamte "Schwertmüller", könne nur durch die Hinterlegung einer Kaution in einer höheren fünfstelligen Summe abgewendet werden. In der Tat begab sich das potentielle Opfer gegen 12.30 Uhr zu ihrer Hausbank auf der Busmannstraße und wollte ihr gesamtes Erspartes abholen. Selbst als die zwischenzeitlich alarmierte Kevelaerer Streife in der Bank eintraf, glaubte die alte Dame immer noch, dass ihr Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Die Umstände, wonach die Betrüger ihr Opfer instruiert hatten, die Verbindung zu ihnen über das Mobiltelefon zu halten, lassen darauf schließen, dass die Aktionen des Opfers durch die Täter beobachtet worden sind. Insofern sucht die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, jetzt Zeugen, die am 13.11.2020, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr im Bereich der Busmannstraße verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (SI)

