Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Lkrs Konstanz (ots)

Radolfzell - Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war heute Nacht (25.07.2020), gegen 01:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Radolfzell. Die Streifenbesatzung konnte in der Teggingerstraße beobachten wie ein 18-jähriger, aus einer sieben köpfigen Gruppe heraus, eine am Straßenrand abgestellte Absperrbake entnahm und diese direkt vor einen herannahenden Pkw auf die Straße warf. Die 24-jährige VW-Lenkerin konnte eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern. Als der alkoholisierte Beschuldigte die Polizeistreife bemerkte beleidigt er die Beamten und ging im Anschluss zu Fuß flüchtig. Er konnte eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Angaben zu seinen Bemühungen wollte er hierbei aber nicht mehr machen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der junge Mann auf die Straße entlassen um den Heimweg anzutreten. Er muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Konstanz rechnen.

