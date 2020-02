Polizei Bielefeld

POL-BI: Schuleinbrecher auf frischer Tat erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Eine Alarmanlage verriet am Dienstag, den 04.02.2020, ein Einbrecherduo in einer Schule an der Straße Am Wortkamp. Die zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Um 03:40 Uhr in der Nacht ging der Einbruchsalarm bei einer Sicherheitsfirma ein. Ein Mitarbeiter verständigte sofort die Polizei.

Daraufhin rückten Einsatzkräfte aus, um die Täter vor Ort zu stellen. An der Schule angekommen, bemerkten die Beamten sofort, dass ein Fenster beschädigt war und ein weiteres offen stand.

Ein Mitarbeiter öffnete den Polizisten die Tür zum Verwaltungstrakt. Gemeinsam mit einem Diensthund wurden die Beamten sehr schnell fündig. Die vermeintlichen Einbrecher lagen unmittelbar hinter dem Eingangsbereich auf dem Boden. Hinter ihnen lag ein Brecheisen.

Dem 25-jährigen Steinhagener und dem 27-jährigen Mann aus Brakel wird vorgeworfen, sich gewaltsam Zugang zur Schule verschafft zu haben. Augenscheinlich hatten sie daraufhin mehrere Innentüren geöffnet, wobei sie die Türen stark beschädigten. Das Duo hatte mehrere Schränke durchsucht und eine Videokamera scheinbar zur Mitnahme bereit gelegt.

Beide Männer ließen sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten brachten sie ins Polizeigewahrsam und erstatten Anzeige wegen Einbruchs.

Am selben Morgen meldete der Hausmeister einer weiteren Schule einen Einbruch. Die Grundschule liegt zwischen der Stieghorster Straße und der Straße Am Wortkamp. Auch hier verschafften sich die Einbrecher in der Nacht auf den 04.02.2020 gewaltsam Zugang über ein Fenster und brachen im Gebäude mehrere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr einen Akku-Schrauber, einen Fotoapparat, einen Beamter und einen Laptop. Außerdem öffneten sie einige Geldkassetten und entnahmen daraus Bargeld. Teile des Diebesgutes fanden die Beamten später in unmittelbarer Tatortnähe.

Ob das Duo auch in Verbindung mit dieser oder weiteren Taten steht, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

