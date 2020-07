Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

KN) Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung an der Peter-Thumb-Schule (21.07.2020 - 22.07.2020)

Hilzingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung mit hohem Schaden, die im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag am Schulgebäude der Peter-Thumb-Schule in der Hauptstraße begangen wurde.

Unbekannte Täter schossen in diesem Zeitraum unter Nutzung einer Luftdruckwaffe oder einer Schleuder an der Südseite des Schulgebäudes auf mehrere Fenster im Erdgeschoß. Sie verursachten insgesamt 14 kreisrunde Einschüss an acht Fensterglasscheiben und an einem Fensterrahmen. Im Bereich des jeweiligen Einschlags eines Geschosses splitterte Glas ab. Die Beschädigungen führen zum Verlust der Isolierwirkung der Fensterscheiben, was eine Erneuerung der Fenster erfordern wird.

Der durch dieses Tun verursachte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Geschädigt ist die Gemeinde Hilzingen als Schulträger.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Verursachern des Schadens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell