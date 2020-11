Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Gefährdungsdelikt

Unbekannte Täter legen Nägel aus

GeldernGeldern (ots)

Zwischen Montagabend und kurz nach Mitternacht am Dienstag (17. November 2020) legten unbekannte Täter Nägel hinter die Reifen von zwei Fahrzeugen, die auf den Stellflächen vor einem Haus am Ruppenthaler Weg abgestellt waren. Bei dem geparkten PKW lag ein Nagel an einem Hinterreifen, bei einem LKW an einem der Vorderreifen. Der Besitzer der beiden Fahrzeuge entdeckte die Nägel noch, bevor es zu einem Sachschaden kommen konnte. Trotzdem sucht die Kripo Geldern nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell