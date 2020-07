Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Alkoholisierter Radfahrer scheitert an dem Vorhaben ein geparktes Auto zu umfahren

Karlsruhe (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol war ein 79-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 21:50 Uhr in der Mannheimer Straße in Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs. Wie ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, hatte er rund 1,7 Promille intus. Damit verbundene eingeschränkte Wahrnehmungs- und Reaktionszeiten bewies er, indem er gleich zweifach gegen ein geparktes Auto fuhr. Ein Zeuge konnte den Mann dabei beobachten, wie er bei seinem Vorhaben - das Auto zu umfahren - scheiterte. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der 79-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

