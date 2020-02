Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch in Geschäft

Sicherheitsglas hält Stand

Emmerich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (04. Februar 2020) scheiterten unbekannte Täter am Sicherheitsglas der Tür zu einem Handyzubehör-Geschäft an der Kaßstraße. Offenbar hatten sie versucht, die Scheibe einzuschlagen - sie hielt jedoch stand. Die Täter flüchteten erfolglos in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell