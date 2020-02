Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Metalldiebstahl

Kupferrohre entwendet

Rees (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (4. Februar 2020) waren Metalldiebe auf der Wasserstraße am Werk. Von einem Durchgang zur Rheinpromenade eines Mehrfamilienhaus stahlen sie Regenrohre in der Länge von etwa 3,5 Metern. Ein Teilstück von ca. 1,5 Metern wurde später von einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf einer nahe gelegenen Parkbank an der Rheinpromenade gefunden, das restliche Metall blieb verschwunden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell