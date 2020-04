Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St.Jürgen

Straßenrennen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Lübeck (ots)

Am späten Mittwochabend (01.04.) kam es in Lübeck zu einem Unfall, bei dem ein 31-jähriger Lübecker verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen lieferten sich zwei Fahrzeuge gegen 23:00 Uhr in der Ratzeburger Allee in Richtung Innenstadt ein Straßenrennen. Der 31-jährige Fahrer eines VW Golf verlor innerhalb eines Baustellenbereichs die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Schaufelbagger. Hierbei verlor der Golf beide Vorderräder und die Motorhaube. Der Rest des PKW schleuderte weiter und traf circa 20 Meter weiter auf einen Muldenkipper. Dort hinterließ das Unfallfahrzeug die Frontschürze und die Beleuchtungseinrichtung. Nach weiteren 70 Metern kam der Golf am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Der Fahrer des VW Golf verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Beamten des 4. Polizeireviers stellten bei dem Lübecker deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 31-jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht.

Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem zweiten Fahrzeug um einen schwarzen Audi SQ5. Der Audi hatte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt entfernt.

Die Ratzeburger Allee wurde für ca. 90 Minuten voll gesperrt.

Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0451-1310 zu melden oder sich mit der Polizeistation St. Jürgen in Verbindung zu setzen.

