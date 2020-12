Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

BocholtBocholt (ots)

Nicht den Verursacher, sondern den Geschädigten eines Unfalls suchen die Beamten des Verkehrskommissariats in Bocholt. Das Geschehen hatte sich am Dienstag gegen 21.05 Uhr auf der Herzogstraße abgespielt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine Autofahrerin mit ihrem Wagen rückwärts gegen ein geparktes Auto stieß. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Fahrzeug, das sich von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Halter des beschädigten Wagens ist jedoch noch nicht bekannt. Die Polizei bittet diesen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell