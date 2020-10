Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Rottweil (ots)

Am Freitagabend um 23.40 Uhr ist es vor einer Gaststätte in der Waldtorstraße zu einer Streitigkeit gekommen. Als Unruhestifter konnten zwei 14- bzw. 15-jährige Jugendliche ausgemacht werden, welche erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten. Die eingesetzten Beamten wurden von den Jugendlichen auf das Übelste beleidigt. Als der 14-Jährige in bedrohlicher Haltung auf die Polizeibeamten zuging wurde, nach vorheriger Androhung, Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Auch der 15-Jährige leistete Widerstand, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Die beiden alkoholisierten Jugendlichen wurden auf das Polizeirevier Rottweil verbracht, wo sie ihren Eltern übergeben wurden. Auf die Beiden kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung zu (AM).

