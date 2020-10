Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen- Schwenningen) Falsche Bankmitarbeiterin erschleicht Kontodaten (12.10./13.10.2020)

Schwenningen (ots)

Ein älterer Mann ist vor kurzem von einer angeblichen Bankmitarbeiterin überlistet worden. Sie erbeutete mehrere Hundert Euro. In einem Telefonanruf kündigte sie gegenüber dem 89-Jährigen eine neue Bankkarte an. Sie bat den Senior deshalb seine persönlichen Daten und Bankdaten zu nennen, was dieser auch tat. Kurz darauf stellte dieser dann fest, dass von seinem Konto Geld abgebucht wurde. Der Anruf selbst konnte nicht mehr nachverfolgt werden. Die Polizei warnt daher, keine sensiblen am Telefon preis zu geben. Im Zweifelsfall sollte das Gespräch beendet werden, um anschließend mit seiner Bank Kontakt aufzunehmen.

