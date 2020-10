Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) "Rechts-vor-Links" nicht beachtet (16.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 75-jähriger Daimler-Fahrer hat gegen 11 Uhr im Kreuzungsbereich der Pestalozzistraße und der Hans-Sachs-Straße die Vorfahrt einer 50-jährigen Fiat-Fahrerin missachtet und so einen Unfall verursacht. Der Mann im Daimler fuhr über die Hans-Sachs-Straße in Richtung Pestalozzistraße, achtete im Kreuzungsbereich nicht auf die bevorrechtigte Fiat-Fahrerin und stieß mit deren Wagen zusammen. Verletzt wurde bei diesem Unfall zum Glück niemand. Die Fahrerin des Fiats hat sich jedoch so erschrocken, dass sie vorsorglich von einer verständigten Rettungswagenbesatzung versorgt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt über 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Julia Thiedmann / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell