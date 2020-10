Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 21:55 Uhr kam es in der Kreuzstraße in Tuttlingen zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Aus bisher unbekannter Ursache brannten zwei Kellerräume vollständig aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf das weitere Gebäude verhindert werden. Drei Bewohner wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und wurden zur Überwachung ins Krankenhaus eingeliefert. Durch den Brand und Rauchniederschlag entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50´000 Euro. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Drei weitere Bewohner wurden daher zumindest über Nacht anderweitig untergebracht. Die durchgeführten Ermittlungen der Polizei ergaben bisher keine Hinweise auf eine Brandstiftung.

