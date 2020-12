Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn/Vreden - Taschendiebstähle in Innenstädten

Stadtlohn/VredenStadtlohn/Vreden (ots)

Zu Taschendiebstählen ist es am Dienstag in Stadtlohn und Vreden gekommen. Auf Shoppingtour war eine 57-Jährige in mehreren Geschäften auf der Stegerstraße in Stadtlohn, als sie den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkte. Die Stadtlohnerin hatte das Portemonnaie in ihrem Rucksack aufbewahrt. In Vreden trieben Unbekannte ihr Unwesen auf der Wüllener Straße. Dort wurde einer 81-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Vredenerin hatte mehrere Geschäfte besucht. Bemerkt haben beide Frauen das Handeln der Täter nicht. Die Taten ereigneten sich zwischen 11.00 und 11.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle zur Vorsicht vor Taschendieben. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Die Täter nutzen den Umstand, dass Sie in den Läden auf die Auslagen konzentriert sind. Die Enge in manchen Geschäften spielt den Dieben in die Karten. Machen Sie es den Tätern schwer: Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Tragen Sie Ihre Taschen vor dem Körper. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

