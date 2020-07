Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200727-5-pdnms Gewässerverunreinigung im Eckernförder Hafen

Eckernförde (ots)

Im Eckernförder Binnenhafen wurden zerrissene Ölschlieren von den Stegen für Kleinfahrzeuge bis zur Holzbrücke festgestellt, Ausdehnung ca. 10 m breit und ca. 150 m an der Kaikante entlang. Augenscheinlich handelte es sich um ein Öl-Kraftstoffrückstand vermutlich aus einer Bilge. Durch den leichten Süd-/Süwestwind (max. 1 Bf) wurden die Schlieren aus dem inneren Bereich in Richtung Holzbrücke vertrieben. Ölgeruch war nicht wahrnehmbar. Eine Quelle bzw. ein Verursacher konnten nicht festgestellt werden. Bekämpfungsmaßnahmen waren in Rücksprache mit der Umweltbehörde Rendsburg-Eckernförde nicht erforderlich. Die Wasserschutzpolizei in Kappeln hat die Ermittlungen aufgenommen.

