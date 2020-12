Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Zu viele fahren an Baustelle zu schnell

SchöppingenSchöppingen (ots)

Sie gefährden die Sicherheit der Straßenbauarbeiter - und ihre eigene: Rund jeder fünfte Autofahrer ist auf der Landesstraße 570 in Schöppingen an einer dort eingerichteten Baustelle zu schnell unterwegs.

Das zeigen Messungen auf, die der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken in den vergangenen Tagen durchgeführt hat. Demnach waren insgesamt 21 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge schneller unterwegs als erlaubt - die Höchstgeschwindigkeit darf in dem betreffenden Abschnitt nicht mehr als 30 km/h betragen.

Der Verkehrsdienst hat dabei die Geschwindigkeit von insgesamt 3.260 Fahrzeugen erfasst - an mehreren Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten. 699 Fahrerinnen und Fahrer überschritten das dort geltende Tempolimit. In 536 Fällen war ein Verwarnungsgeld fällig, 163 Mal leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Ein Fahrverbot droht in zehn Fällen. Der negative "Spitzenwert": 97 statt der erlaubten 30 km/h.

Bei den dort tätigen Mitarbeitern der Baufirmen stießen die Messungen auf eine positive Resonanz. Denn sie müssen im schlimmsten Fall um ihr Leben fürchten, wenn Raser dort den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen.

