Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht eines blauen Pritschenwagens

PirmasensPirmasens (ots)

Eine Zeugin beobachtete gestern, um 18:45 Uhr, eine Unfallflucht in Höhe Lothringer Straße 43. Ein blauer Pritschenwagen fuhr zu dicht an einem ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Bus vorbei und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Der Pritschenwagen setzte seine Fahrt in Richtung Pirmasens fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

