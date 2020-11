Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhaftung bei Personenkontrolle

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 09.11.2020, 23:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Schwalbenstraße SV: Bei der Kontrolle einer dreiköpfigen Fußgängergruppe in der Schwalbenstraße wurde festgestellt, dass gegen einen 48-jährigen Mann mit starkem Bezug zu Zweibrücken ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main besteht. Dem Mann wird vorgeworfen, im August diesen Jahres in Frankfurt einen Bekannten zusammengeschlagen und ihm die Geldbörse geraubt zu haben. Der 48-Jährige wurde festgenommen und nach Vorführung bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Zweibrücken in die hiesige Justizvollzugsanstalt eingeliefert. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell