Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluß versucht zu flüchten

PirmasensPirmasens (ots)

Heute, gegen 01:45 Uhr, sollte ein Rollerfahrer in der Zweibrücker Straße/Ecke Zaunweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 36jährige Fahrer hält auch zunächst an, versucht dann aber über die Zaunweg zu flüchten. Er konnte in der Bismarckstraße gestellt werden. Er gab sofort von sich aus an, dass der Roller 50 Km/h fährt und er keinen Führerschein besitzt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Der aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten durchgeführte, freiwillige Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und THC. Der Roller wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. pips

